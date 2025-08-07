Gianluca Gaetano ha svolto parte dell'allenamento di oggi in gruppo. Un passo avanti sensibile, in vista del suo pieno recupero dopo l'intervento in artroscopia dello scorso 21 maggio a Villa Stuart per trattare una lesione al menisco laterale del ginocchio sinistro. Il fantasista napoletano ora potrà aumentare i carichi, per puntare così a un rientro in campo tra la Coppa Italia (sabato 16 agosto) o la prima giornata di Serie A (domenica 24 contro la Fiorentina in casa). E in queste due partite potrebbe esserci anche Sebastiano Esposito, per il quale i rossoblù hanno nuovamente sorpassato il Parma.

Nell'allenamento di stamattina al Crai Sport Center di Assemini l'unico assente era Leonardo Pavoletti, che ha proseguito i lavori individuali. Anche lui a fine maggio è stato operato al ginocchio sinistro, in questo caso un intervento di pulizia. Il gruppo del Cagliari ha svolto inizialmente dei lavori di attivazione, accompagnati da esercitazioni tecniche. A chiudere la sessione prove su palla inattiva, a favore e contro.

Domani nuova seduta mattutina. Nel pomeriggio la partenza del Cagliari direzione Santander, dove sabato giocherà le ultime due amichevoli precampionato contro il Racing. La prima sarà alle 11 (anziché alle 10.30) al campo sportivo di El Astillero, la seconda alle 19 allo stadio El Sardinero.

