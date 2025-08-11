Sebastiano Esposito è atteso a Cagliari nelle prossime ore. Sono in corso le visite mediche dell’attaccante classe 2002 di proprietà dell’Inter, che poi raggiungerà l’Isola per le firme e la foto di rito.

La formula è quella del prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni più il 40% su una futura eventuale vendita superiore ai 4 milioni. Per il calciatore un quinquennale da 750mila euro l’anno più bonus.

Determinante, nel duello tra Parma e Cagliari, la volontà del giocatore, che sin dall’inizio della trattativa ha manifestato la sua intenzione di vestire la maglia rossoblù.

