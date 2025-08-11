C'era anche Gianluca Gaetano questo pomeriggio in gruppo alla ripresa degli allenamenti del Cagliari, nel primo allenamento della settimana al Crai Sport Center di Assemini. Un rientro atteso: il fantasista napoletano non aveva mai svolto sedute coi compagni nel precampionato, complice l'intervento al ginocchio sinistro di fine maggio per una lesione al menisco laterale.

Un rientro che fa sì che Fabio Pisacane possa testarlo in questi giorni, nell'avvicinamento all'esordio ufficiale sabato alle 20.45 in Coppa Italia all'Unipol Domus contro la Virtus Entella. Da escludere che possa avere grande minutaggio, vista l'estate passata a parte, ma una convocazione da ora è già più fattibile. Assieme a Gaetano erano in gruppo anche Velizar-Iliya Iliev e Semih Kılıçsoy, che avrà come compagno di reparto Sebastiano Esposito in arrivo dall'Inter.

Chi resta invece in dubbio per Cagliari-Virtus Entella è Sebastiano Luperto, che non era partito per la doppia amichevole di sabato a Santander col Racing: il difensore, che ha passato un precampionato ricco di acciacchi, deve smaltire un fastidio al polpaccio sinistro. Con lui lavori personalizzati anche per capitan Leonardo Pavoletti, che prosegue il suo lavoro di recupero.

Per il Cagliari la ripresa ha previsto un avvio in palestra con dei lavori di attivazione, poi il trasferimento in campo: tecnica e giochi di posizione per lo sviluppo del possesso palla, quindi ultima parte dedicata al lavoro aerobico. Domani seduta mattutina.

