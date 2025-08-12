Allenamento mattutino oggi per il Cagliari al Crai Sport Center di Assemini, in attesa dell’ufficialità di Sebastiano Esposito che è sbarcato ieri sera in Sardegna. In gruppo mancavano Sebastiano Luperto e Leonardo Pavoletti: il primo è ancora alle prese con un fastidio al polpaccio sinistro, ed è rimasto fuori per quasi tutto il precampionato, il secondo sta proseguendo col suo programma di recupero dopo l’intervento di pulizia al ginocchio sinistro di fine maggio. Da ieri è invece pienamente recuperato Gianluca Gaetano.

Quello di oggi è stato il secondo allenamento della settimana, in vista della partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia di sabato (ore 20.45 all'Unipol Domus) contro la Virtus Entella, che sarà l'esordio ufficiale della nuova stagione. Agli ordini di Fabio Pisacane e del suo staff, il gruppo del Cagliari ha iniziato la seduta di questo pomeriggio in palestra svolgendo lavori di attivazione, poi in campo tecnica e giochi di posizione per lo sviluppo del possesso palla, con ultima parte dedicata al lavoro aerobico.

Al termine dell’allenamento dirigenti, staff tecnico e calciatori hanno partecipato a un incontro organizzato dall’Aia (Associazione Italiana Arbitri) con la Can (Commissione Arbitri Nazionale), tenuto dall’arbitro cagliaritano Giuseppe Collu (unico sardo in organico), per illustrare le novità regolamentari e le linee guida di questa stagione.

Domani il Cagliari si allenerà di mattina.

