Sarà Cagliari-Virtus Entella ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia. I liguri questa sera hanno battuto con un secco 4-0 la Ternana dell’ex allenatore rossoblù Fabio Liverani, in una partita pressoché senza storia. Al 16' il vantaggio di Flavio Russo, poi nella ripresa i biancocelesti dilagano: raddoppia Andrea Franzoni al 59', tris di Tommaso Fumagalli al 70' e poker di Stefano Di Mario all'85'.

La partita fra il Cagliari e la Virtus Entella è in programma sabato prossimo, il 16 agosto, alle ore 20.45 all’Unipol Domus. In caso di parità al 90’ si va direttamente ai rigori, senza supplementari. La vincente affronterà ai sedicesimi, tra il 23 e il 25 settembre, una tra Monza e Frosinone (dovessero passare i rossoblù sarebbe di nuovo in casa).

L’Entella è attesa dal prossimo campionato di Serie B, dopo aver vinto il Girone B di Serie C (lo stesso della Torres) nella scorsa stagione. Per il Cagliari, dopo le due amichevoli pareggiate (0-0 e 1-1) col Racing a Santander, la ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì.

