Il Cagliari va a Santander, per l'ultimo doppio test amichevole del precampionato a una settimana dall’esordio in Coppa Italia. Domani in Spagna i rossoblù saranno impegnati contro il Racing in due partite a poche ore di distanza, contro la stessa squadra: la prima, al campo sportivo di El Astillero, si giocherà alle 11 mentre la seconda sarà alle 19 allo stadio El Sardinero, l'impianto che ospita le partite del club di Segunda División iberica.

Con la squadra di Fabio Pisacane non viaggiano Sebastiano Luperto, che oggi ha svolto lavoro personalizzato per smaltire il riacutizzarsi del fastidio al polpaccio sinistro che lo ha bloccato dal ritiro a Ponte di Legno, e il portiere Velizar-Iliya Iliev, a causa di un affaticamento alla coscia sinistra. Ancora presto per vedere l'ultimo acquisto del Cagliari Semih Kılıçsoy, appena arrivato e che resta a fare la preparazione al Crai Sport Center così come Gianluca Gaetano (da ieri parzialmente in gruppo) e Leonardo Pavoletti.

La premiazione del Cagliari al Trofeo Gigi Riva (foto Fabio Murru)

Al gruppo rossoblù aggregati dalla Primavera il difensore Andrea Cogoni, classe 2006, e il portiere Vincenzo Sarno, classe 2008. Possibile l’esordio di Michael Folorunsho e Luca Mazzitelli, gli altri nuovi acquisti che non erano nemmeno in panchina sabato scorso al Trofeo Gigi Riva. Questo l'elenco dei 26 convocati partiti per Santander in vista delle due amichevoli Racing-Cagliari.

L'esultanza per il gol di Michel Adopo, che ha deciso Cagliari-Saint Étienne (foto Fabio Murru)

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Vincenzo Sarno;

Difensori: Andrea Cogoni, Alessandro Di Pardo, Riyad Idrissi, Yerry Mina, Adam Obert, Nicola Pintus, Davide Veroli, Gabriele Zappa, Nadir Zortea;

Centrocampisti: Michel Adopo, Nicolò Cavuoti, Alessandro Deiola, Michael Folorunsho, Joseph Liteta, Luca Mazzitelli, Matteo Prati, Marko Rog;

Attaccanti: Alessandro Bolzan, Gennaro Borrelli, Mattia Felici, Zito Luvumbo, Roberto Piccoli, Alessandro Vinciguerra.

© Riproduzione riservata