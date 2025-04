I cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco proclamati dal Consiglio dei ministri partono da oggi e durano fino al giorno del funerale, previsto per sabato 26 aprile alle ore 10 nella basilica di San Pietro. Lo ha stabilito il Governo, nella riunione del Consiglio dei ministri iniziata a mezzogiorno (era inizialmente prevista per le 11). Lo ha annunciato il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci.

«Una scelta del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che tutti abbiamo condiviso», ha detto Musumeci a domanda sul perché si sia deciso di proclamare cinque giorni anziché tre come avvenne nel 2005, per la scomparsa di Giovanni Paolo II.

Per quanto riguarda il 25 aprile, «tutte le cerimonie sono consentite naturalmente, tenuto conto del contesto e quindi con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno», ha aggiunto Musumeci. Fino a sabato, le bandiere negli edifici pubblici resteranno a mezz’asta.

