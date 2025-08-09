Cagliari, 0-0 nella prima amichevole col Racing: alle 19 il secondo testPer i rossoblù due partite in poche ore contro lo stesso avversario, in Spagna
Finisce 0-0 la prima amichevole del Cagliari a Santander contro il Racing. Al campo sportivo di El Astillero, un match dai ritmi blandi, i rossoblù mettono minuti nelle gambe a una settimana dall’esordio ufficiale in Coppa Italia (stasera alle 20.30 si gioca Virtus Entella-Ternana che darà l’avversario). Pisacane ha tenuto a riposo praticamente tutti i big, che saranno a disposizione alle 19 nell’altra sfida sempre col Racing in programma all’El Sardinero, lo stadio della prima squadra.
In chiusura di un primo tempo avaro di emozioni (solo un colpo di testa di Zappa parato dal portiere avversario Andreev al 18’) scontro di gioco testa contro testa fra Zappa e Borrelli, in un contrasto a metà campo. Ad avere la peggio è l'attaccante, rimasto a terra per tre minuti prima di poter rientrare.
A inizio ripresa, al 53', contropiede due contro uno ma Mantilla riesce a intercettare il passaggio di Rog (per lui 65’ a discreto ritmo prima di lasciare il posto a Cavuoti) per Felici. La partita prosegue senza grossi spunti, con al 77’ Pisacane che cambia coppia d’attacco mettendo Bolzan e Vinciguerra per Borrelli e Felici. Si fa vedere il Racing all’83’, tiro al volo di Sangalli respinto da Ciocci, due minuti dopo Vinciguerra pescato centrale conclude di poco a lato dal limite con il destro. Al fischio finale festosa invasione di campo dei tifosi spagnoli.
Il Cagliari è sceso in campo dal 1' col 3-5-1-1 con Ciocci; Cogoni, Deiola, Veroli; Di Pardo, Liteta, Mazzitelli, Rog, Zappa; Felici; Borrelli.