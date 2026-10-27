Il Cagliari ha cambiato, ha lottato, se l’è giocata ma alla fine si è dovuto arrendere alla Roma. Fabio Pisacane è sì alla terza sconfitta consecutiva, ma le indicazioni per lui sono soprattutto positive: «Soprattutto se ci sono prestazioni come questa, adesso è un momento no ma dovrà passare», dichiara in sala stampa dall’Olimpico. «La squadra è conscia di sapere quali sono i suoi pregi e i suoi difetti. Con le richieste possiamo fare un campionato diverso, sappiamo che nelle prime sei giornate abbiamo raccolto più di quanto meritassimo ma questo momento non deve abbatterci».

Pisacane sottolinea: «Abbiamo fatto una buona partita e tenuto bene in campo contro una squadra che non ha bisogno di presentazioni». Stasera il Cagliari ha fatto quattro cambi rispetto al Bologna: «Ci sono alcuni che avevano bisogno di fare minuti, poi naturalmente anche quando fai le cose al 100% contro una grande squadra come la Roma può non bastare. Dispiace perché i ragazzi meritavano un epilogo diverso, però sono fiducioso per il futuro: la squadra cresce di partita in partita».

Fra i temi di Roma-Cagliari c’era la presenza da ex di Romano, nel “suo” stadio. «Alessandro è un giocatore forte, può giocare in tutte le zone del campo», il commento di Pisacane. «Non serve che Mancini mi chiami per sapere che giocatore è, ha quarant’anni di calcio e di certo non deve chiedere consigli a me». Meglio, per lui, tornare quindi alla partita: «Dispiace perché i ragazzi meritavano un epilogo diverso, però sono fiducioso per il futuro. La squadra cresce di giornata in giornata».

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