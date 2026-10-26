«L'unico recupero possibile è quello di Dybala, vediamo se riusciamo a portarlo in panchina, già quello sarebbe buono. Ma ho fiducia». Lo ha detto Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa alla vigilia della gara con il Cagliari.

«Svilar potrebbe rientrare giovedì o venerdì, averlo per Manchester sarebbe il massimo, sennò quella dopo con il Sassuolo. Koné, invece, è difficile averlo prima della sosta», ha aggiunto, «qualche rotazione ci sarà, vediamo anche in base all'avversario».

«Il nostro obiettivo», aggiunge il tecnico della Roma, «è sempre quello di migliorarci, sicuramente abbiamo raggiunto un modo di stare in campo che è ripetuto nel tempo e ci dà risultati. C'è una crescita della rosa e di molti calciatori a livello individuale. C'è poi un ambiente che ci spinge a essere coraggiosi, ad affrontare le partite con la fiducia di poter fare bene». Commentando la crescita di Soulé ha spiegato: «È indubbio quello che sta facendo quest'anno e in più ruoli tra l'altro. È ormai un giocatore che sta acquisendo una certa maturità, ma ci sono anche altre cose che può continuare a migliorare. Poi è stato convocato con l'Argentina e questo è un altro bel segnale».

Gaperini ha ribadito la convinzione, sua e di tutta la squadra, dopo i big match: «Sono sempre state gare equilibrate. Dalle gare con Inter, Napoli e Como siamo sempre usciti bene, giocando alla pari: è vero che non abbiamo vinto, ma nemmeno gli altri hanno vinto. Il percorso è positivo perché noi dobbiamo sempre guardare i novanta minuti nel loro complesso».

(Unioneonline)

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