Turno infrasettimanale di Serie A, il primo della stagione, e c’è Roma-Cagliari alle 20.45 che per i rossoblù inaugura una settimana tutta all’Olimpico, visto che ci torneranno domenica alle 15 per sfidare la Lazio. Stasera, Fabio Pisacane – senza Harry Winks infortunatosi sabato – a sorpresa lascia fuori Daniel Maldini, con la sorpresa Alieu Fadera (preferito a Jacopo Fazzini) e Zé Pedro (avanzato, c’è Yukinari Sugawara terzino destro) a supporto della punta M’Bala Nzola. Un cambio netto, con quattro novità rispetto a sabato.

Il Cagliari è chiamato a rialzare la testa, seppur contro un avversario di livello come la Roma, dopo le due brutte sconfitte contro Monza e Bologna. Prima in campionato fra i convocati per Yael Trepy, che va in panchina a due mesi e mezzo dall’incidente in piscina a Baja Sardinia. In mezzo al campo scala capitan Alessandro Deiola, con Michel Adopo e Alessandro Romano, mentre Yerry Mina si riprende il suo posto in difesa.

Queste le formazioni ufficiali di Roma-Cagliari: arbitra Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, calcio d’inizio alle ore 20.45. Su unionesarda.it il live dell’incontro, su Radiolina la radiocronaca in diretta di Lele Casini dall’Olimpico con collegamento dalle 20.15 per il prepartita.

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Koulierakis; Lulli, Cristante, de Roon, Pisilli, Molina; Soulé, Castro.

In panchina: D. Vásquez, De Marzi, Rensch, Malen, Hermoso, Balerdi, Wesley, Di Nunzio, Camara, Mora, Ghilardi.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Sugawara, Mina, Juan Rodríguez; Zé Pedro, Adopo, Deiola, Romano, Obert; Nzola, Fadera.

In panchina: Sherri, Radunović, Kevin Carlos, Fazzini, Trepy, Ciervo, Gagliardini, Kofler, Aurelio, Liteta, Mendy, Sulev, Maldini, Massolin.

Allenatore: Fabio Pisacane.

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