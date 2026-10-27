Al via la nona giornata del campionato di Serie A, primo dei due turni infrasettimanali previsti nella stagione 2026-27. Le capoliste Lazio e Inter impegnate in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Venezia. Difficilissima trasferta per il Cagliari contro la Roma terza in classifica mentre il Milan, terzo in coabitazione con i giallorossi, ospita il Bologna rilanciato dalla cura Palladino.

L’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Martedì 27 ottobre

Ore 18.30: Sassuolo-Lazio 

Ore 20.45: Torino-Como 

Ore 20.45: Roma-Cagliari 

Mercoledì 28 ottobre

Ore 18.30: Venezia-Inter 

Ore 18.30: Milan-Bologna 

Ore 18.30: Parma-Udinese 

Ore 20.45: Monza-Napoli

Ore 20.45: Genoa-Juventus

Giovedì 29 ottobre

Ore 18.30: Frosinone-Lecce 

Ore 20.45: Fiorentina-Atalanta 

Classifica

Inter 22

Lazio 22

Roma 18

Milan 18

Como 17

Frosinone 14

Juventus 14

Torino 13

Cagliari 13

Napoli 11

Atalanta 10

Lecce 9

Bologna 8

Sassuolo 8

Monza 7

Genoa 7

Udinese 4

Fiorentina 4

Parma 4

Venezia 3

(Unioneonline)

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