C’è il turno infrasettimanale di campionato, si parte con la capolista Lazio sul campo del SassuoloRisultati, classifica e marcatori della nona giornata
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Al via la nona giornata del campionato di Serie A, primo dei due turni infrasettimanali previsti nella stagione 2026-27. Le capoliste Lazio e Inter impegnate in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Venezia. Difficilissima trasferta per il Cagliari contro la Roma terza in classifica mentre il Milan, terzo in coabitazione con i giallorossi, ospita il Bologna rilanciato dalla cura Palladino.
L’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Martedì 27 ottobre
Ore 18.30: Sassuolo-Lazio
Ore 20.45: Torino-Como
Ore 20.45: Roma-Cagliari
Mercoledì 28 ottobre
Ore 18.30: Venezia-Inter
Ore 18.30: Milan-Bologna
Ore 18.30: Parma-Udinese
Ore 20.45: Monza-Napoli
Ore 20.45: Genoa-Juventus
Giovedì 29 ottobre
Ore 18.30: Frosinone-Lecce
Ore 20.45: Fiorentina-Atalanta
Classifica
Inter 22
Lazio 22
Roma 18
Milan 18
Como 17
Frosinone 14
Juventus 14
Torino 13
Cagliari 13
Napoli 11
Atalanta 10
Lecce 9
Bologna 8
Sassuolo 8
Monza 7
Genoa 7
Udinese 4
Fiorentina 4
Parma 4
Venezia 3
(Unioneonline)