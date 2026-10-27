Pratobello 24, i comitati: «Venerdì tutti in piazza contro la falsa transizione»Il movimento che si oppone agli speculatori aderisce allo sciopero generale del 30 ottobre
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“Pratobello 24, un popolo in marcia”. Il ritrovo è a Cagliari, venerdì 30, dalle 10.30, in piazza Garibaldi. Ma non sarà una protesta solitaria. «Abbiamo deciso – sottolineano i Comitati che in Sardegna lottano contro la speculazione energetica – di aderire allo sciopero generale» proclamato l’Usb, l’Unione sindacale di base.
Una nuova mobilitazione che nasce dagli ultimi numeri sui progetti per le rinnovabili nell’Isola: 597 le pratiche istruite, con aggiornamento al 30 settembre. Un assalto che vale 44,52 gigawatt, malgrado la soglia di rinnovabili assegnata alla Sardegna dal decreto Pichetto Fratin sia di 6,2, ovvero sette volte meno.
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