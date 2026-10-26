Annata davvero sfortunata per la Torres che è alle prese con un altro infortunio, quello di Giuseppe Mastinu. Il regista rossoblù si è fatto male domenica contro il Guidonia: è caduto su una spalla e il collo in seguito al "ponte" fatto da un avversario. Mastinu è voluto rientrare in campo ma dopo un paio di minuti ha chiesto il cambio.

Oggi ha sostenuto alcuni esami che hanno evidenziato la frattura di due vertebre cervicali: diventa l'ottavo giocatore della squadra che finisce in infermeria.

E il tecnico Greco ha già detto domenica che, visti gli infortuni, non prevede alcun recupero in tempo per la trasferta sul campo del Pescara, avversaria con la quale la Torres divide il quarto posto.

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