LA DIRETTA DEL SECONDO TEMPO

94’ Ammonito Rodríguez, fallo al limite dell’area

91’ Quattro minuti di recupero

91’ Subito Mendy! Destro e Gollini mette in corner

91’ Doppio cambio Cagliari: Adopo e Romano lasciano il posto a Massolin e Trepy

90’ Tentativo di Romano, sinistro che scende troppo tardi ed è sopra la traversa

87’ Quarto gol della Roma, uno-due terribile dei giallorossi: Mora da sinistra in area vince un duello e serve Malen, primo tiro murato ma sul secondo tocca Caprile e non riesce a evitare il 4-2

85’ Gol della Roma, Mora di testa su cross dalla destra riporta avanti i giallorossi

84’ Destro dal limite di Malen, murato

83’ Soulé servito in area, sinistro debole para Caprile

82’ Cambio Roma: Ghilardi per Mancini

81’ GOL DEL CAGLIARI! HA PAREGGIATO MALDINI!

Gran palla dentro sul centro-sinistra di Obert per Maldini e il numero 70 batte Gollini in uscita

81’ Gollini nega il pari a Mendy! Gran parata sul tiro del senegalese, ben trovato a sinistra da Maldini

77’ Mora per Malen, sinistro debole e para Caprile

76’ Cambia anche la Roma: Rensch al posto di Lulli, grande protagonista con gol e assist

76’ Doppio cambio Cagliari: ecco Maldini, al posto di Fadera, con lui anche Liteta per Deiola

75’ Dall’angolo testa di Adopo, facile stavolta Gollini

74’ Rodríguez! Ha spazio per avanzare e lo sfrutta, bel sinistro dai venti metri e Gollini deve impegnarsi per respingere in corner

73’ Incursione di Malen, chiuso bene in area

69’ Si riprende a giocare con il gambiano fuori per un minuto. Tra poco tocca a Maldini

67’ Gioco fermo per intervento dello staff medico con Fadera, colpito da una gomitata da Mancini: l’arbitro non ha dato fallo

65’ Wesley dentro in area per Malen dopo una bella giocata di Soulé, l’olandese non ci arriva per poco

63’ Cambio nel Cagliari, Mendy per Nzola

62’ Angolo respinto, Romano tocca fuori per Sugawara: destro alto

61’ Fadera vicino al pari! Bel lavoro di Nzola che serve il gambiano in area a sinistra, sul suo tiro Gollini copre il palo ed è corner

56’ Doppio cambio Roma: fuori de Roon e Castro, dentro Mora e Malen

55’ Sinistro di Nzola senza troppe pretese, a lato

54’ Deiola! Si coordina bene col destro dal limite e Gollini alza in angolo

50’ Spreca Fadera! Bel contropiede avviato da Nzola, il gambiano sbaglia lo stop e l’azione sfuma

48’ Castro in area da sinistra, tiro col destro smorzato diventa facile per Caprile

46’ Inizia la ripresa! Cambio nella Roma: Wesley rileva Molina

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LA CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Roma-Cagliari 2-1 all’intervallo, nonostante il vantaggio iniziale dei rossoblù: al rigore di Nzola rispondono Lulli e Pisilli.

Cagliari che fa quattro cambi rispetto al Bologna e si schiera col 3-4-2-1. Prima occasione al 4’ per Mancini, con un’incursione in area e tiro respinto di piede da Caprile. Su un corner da sinistra, deviazione sul primo palo e Pisilli tocca con il braccio: l’arbitro Feliciani fa proseguire, il Var lo richiama per assegnare un rigore piuttosto netto. Dal dischetto Nzola spiazza Gollini, 0-1 e primo gol in rossoblù dell’angolano.

Il vantaggio del Cagliari dura appena cinque minuti, al quarto d’ora la Roma pareggia con un’azione di Molina da sinistra e cross per l’altro esterno Lulli che di testa sovrasta Obert e fa 1-1. Subito dopo sempre Lulli sfonda da destra, palla dentro per Castro e la sua deviazione non trova la porta. Ma al 21’ la Roma è già avanti, con Lulli che stavolta riesce nell’essere uomo assist e mette in mezzo per la deviazione vincente a rimorchio di Pisilli.

Sbanda il Cagliari, che si ritrova sotto e in balìa della pressione giallorossa. Alla mezz’ora ci prova Molina, deviazione e corner. Poi i rossoblù si riprendono e sfiorano il pari al 34’: tira Adopo a rimorchio, grande intervento di Gollini e Nzola sulla respinta col destro trova un tocco a mandare il pallone in corner. Ancora l’angolano al 43’, sinistro sul fondo. Si va al riposo dopo un minuto.

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