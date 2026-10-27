Roma-Cagliari, le pagelle rossoblù: riecco Maldini, Nzola si sbloccaValutazioni positive soltanto a metà per la squadra di Pisacane, sconfitta 4-2 all’Olimpico
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Per quattro minuti, fra l’81’ e l’85’, il Cagliari ha sperato di prendere un punto a Roma, poi si è arreso al 4-2 dei giallorossi: nelle pagelle comunque ci sono buoni spunti da segnalare.
Caprile 6
Fa l’impossibile per tenere il passivo meno pesante, non ci riesce.
Zé Pedro 5
Tante difficoltà dalle sue parti.
Sugawara 5
Complicato debutto da titolare, Mora gli salta in testa sul 3-2.
(dal 46’ st Trepy sv)
Cinque minuti (e un’occasione) per risentirsi giocatore.
Mina 6
Regge l’urto fino all’87’, quando Mora gli va via nell’azione del 4-2.
Rodríguez 5,5
Va in difficoltà contro i tanti avversari che si ritrova, fa quel che può.
Obert 5,5
Sovrastato da Lulli sull’1-1, si riscatta (in parte) con l’assist del 2-2.
Adopo 5,5
Rovina la partita con la palla persa sul 3-2.
(dal 46’ st Massolin sv)
Deiola 6
Un suo bel destro chiama Gollini a una delle sue tante parate.
(dal 31’ st Liteta sv)
Romano 6
Torna all’Olimpico da ex, non sfigura.
Fadera 5,5
Sciupa il possibile 2-2 sbagliando lo stop.
(dal 31’ st Maldini 6,5)
Ci mette cinque minuti per segnare il gol illusorio. E ripartire.
Nzola 6,5
Si sblocca con un rigore, ma non è l’unica giocata di rilievo.
(dal 18’ st Mendy 6)
Sfiora il pari un attimo prima del 2-2.
Pisacane 6
Cambia tanto e ottiene risposte, rammarico per il finale.