Per quattro minuti, fra l’81’ e l’85’, il Cagliari ha sperato di prendere un punto a Roma, poi si è arreso al 4-2 dei giallorossi: nelle pagelle comunque ci sono buoni spunti da segnalare.

Caprile 6

Fa l’impossibile per tenere il passivo meno pesante, non ci riesce.

Zé Pedro 5

Tante difficoltà dalle sue parti.

Sugawara 5

Complicato debutto da titolare, Mora gli salta in testa sul 3-2.

(dal 46’ st Trepy sv)

Cinque minuti (e un’occasione) per risentirsi giocatore.

Mina 6

Regge l’urto fino all’87’, quando Mora gli va via nell’azione del 4-2.

Rodríguez 5,5

Va in difficoltà contro i tanti avversari che si ritrova, fa quel che può.

Obert 5,5

Sovrastato da Lulli sull’1-1, si riscatta (in parte) con l’assist del 2-2.

Adopo 5,5

Rovina la partita con la palla persa sul 3-2.

(dal 46’ st Massolin sv)

Deiola 6

Un suo bel destro chiama Gollini a una delle sue tante parate.

(dal 31’ st Liteta sv)

Romano 6

Torna all’Olimpico da ex, non sfigura.

Fadera 5,5

Sciupa il possibile 2-2 sbagliando lo stop.

(dal 31’ st Maldini 6,5)

Ci mette cinque minuti per segnare il gol illusorio. E ripartire.

Nzola 6,5

Si sblocca con un rigore, ma non è l’unica giocata di rilievo.

(dal 18’ st Mendy 6)

Sfiora il pari un attimo prima del 2-2.

Pisacane 6

Cambia tanto e ottiene risposte, rammarico per il finale.

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