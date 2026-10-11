Un abito color avorio, una linea essenziale e un fermaglio gioiello tra i capelli. Giorgia Cardinaletti ha scelto la sobrietà per il giorno del sì a Francesco Bechis. La coppia si è sposata nella Cattedrale di San Venanzio, a Fabriano, città natale della conduttrice del Tg1, in una giornata segnata anche dalla pioggia.

Per le nozze, Cardinaletti ha puntato su un vestito dalla silhouette morbida e scivolata, con scollo rotondo e maniche lunghe in tulle semitrasparente, leggermente arricciate sulle spalle. Nessun dettaglio appariscente: a completare il look, i capelli sciolti e ondulati, un accessorio prezioso tra le ciocche e un bouquet di rose bianche ed eucalipto. Classico ed elegante anche l'abito dello sposo, che ha indossato un completo blu navy con gilet coordinato, camicia bianca e cravatta color avorio.

La cerimonia, celebrata da don Antonio Ivan Esposito, ha riunito familiari, amici e diversi volti noti del giornalismo, dello spettacolo e dello sport. Tra gli ospiti il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, il giornalista Marco Franzelli, il cantautore Niccolò Fabi e la campionessa olimpica di sci Sofia Goggia. I festeggiamenti sono proseguiti all'Hotel del Marchese del Grillo, a Rocchetta Bassa, storica residenza estiva del marchese Onofrio del Grillo e location legata al celebre film con Alberto Sordi.

Classe 1987, Giorgia Cardinaletti è uno dei volti dell'informazione Rai. Francesco Bechis, figlio del giornalista Franco Bechis, lavora come cronista politico. La loro relazione è rimasta a lungo lontana dall'attenzione pubblica: le prime immagini della coppia sono emerse soltanto nei mesi scorsi, mentre le indiscrezioni sulle nozze si sono rincorse fino alla conferma arrivata con il matrimonio a Fabriano.

(Unioneonline)

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