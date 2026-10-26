Prima convocazione stagionale per Yael Trepy dopo la tragedia sfiorata questa estate in piscina. È la grande novità nella lista dei 25 giocatori convocati da Fabio Pisacane per il match di domani sera (ore 20.45) all’Olimpico, in cui il Cagliari è chiamato a riscattarsi almeno dal punto di vista della prestazione dopo le brutte sconfitte contro Monza e Bologna.

Oltre ai lungodegenti Mattia Felici e Riyad Idrissi, non partirà per la Capitale neanche Harry Winks, ancora alle prese con la lombalgia che ha costretto Pisacane a sostituirlo all’intervallo di Cagliari-Bologna.

Ecco l’elenco dei convocati.

Portieri: Caprile, Sherri, Radunovic.

Difensori: Zé Pedro, Kofler, Aurelio, Juan Rodriguez, Mina, Sugawara, Obert.

Centrocampisti: Romano, Adopo, Fazzini, Deiola, Gagliardini, Liteta, Sulev, Massolin.

Attaccanti: Kevin Carlos, Nzola, Ciervo, Mendy, Trepy, Fadera, Maldini.

(Unioneonline)

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