Cagliari-Roma, i convocati di Pisacane: assente Winks, la novità è il ritorno di TrepyPrima chiamata per l’attaccante dopo la tragedia sfiorata questa estate in piscina
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Prima convocazione stagionale per Yael Trepy dopo la tragedia sfiorata questa estate in piscina. È la grande novità nella lista dei 25 giocatori convocati da Fabio Pisacane per il match di domani sera (ore 20.45) all’Olimpico, in cui il Cagliari è chiamato a riscattarsi almeno dal punto di vista della prestazione dopo le brutte sconfitte contro Monza e Bologna.
Oltre ai lungodegenti Mattia Felici e Riyad Idrissi, non partirà per la Capitale neanche Harry Winks, ancora alle prese con la lombalgia che ha costretto Pisacane a sostituirlo all’intervallo di Cagliari-Bologna.
Ecco l’elenco dei convocati.
Portieri: Caprile, Sherri, Radunovic.
Difensori: Zé Pedro, Kofler, Aurelio, Juan Rodriguez, Mina, Sugawara, Obert.
Centrocampisti: Romano, Adopo, Fazzini, Deiola, Gagliardini, Liteta, Sulev, Massolin.
Attaccanti: Kevin Carlos, Nzola, Ciervo, Mendy, Trepy, Fadera, Maldini.
(Unioneonline)