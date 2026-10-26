«La Roma è forte, fortissima. Gasperini le ha dato un’identità precisa valorizzando i giocatori. Ma nel calcio è difficile trovare una squadra perfetta. E anche la Roma può avere delle cose che possono non andar bene. Noi dobbiamo essere bravi a sfruttare quei pochi punti deboli che ha».

Fabio Pisacane mostra il petto al destino e alla corazzata giallorossa. «Noi siamo quelli di sempre, dobbiamo essere equilibrati», tiene a precisare l’allenatore del Cagliari nella conferenza stampa ad Asseminello in vista del match di domani sera all’Olimpico, dopo le due sconfitte brucianti contro Monza e Bologna. «Le vittorie hanno nascosto un po’ di polvere sotto il tappeto. Dentro di noi, però, sapevamo che poteva capitare prima o poi, purtroppo è capitato presto. Ma è importante restare lucidi».

Non ci sarà Winks, infortunato. Tra i convocati ci sarà, invece, Trepy. «Harry ha un problema di lombalgia. Il fastidio è diminuito, ma non è al cento per cento e non vogliamo rischiarlo». Come si cambia? «Senza Winks perdiamo tanto, perdiamo quel giocatore che meglio si adatta alle nostre caratteristiche. In rosa non ne abbiamo uno uguale. Dobbiamo, però, essere bravi a non essere Winks-dipendenti».

In difesa, è pronto a rientrare Mina: «Sta bene, come stava bene la settimana scorsa ed è molto probabile che parta dal primo minuto. In questo momento, giocatori esperti come lui, Deiola, Caprile e lo stesso Winks devono dare un esempio positivo a tutto il gruppo».

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