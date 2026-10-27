Cinque gol in nove giornate. Daniel Maldini aumenta il suo score con la maglia del Cagliari e avvicina il suo miglior rendimento in una singola stagione. «Mi trovo molto bene con questa squadra», afferma dopo il gol che solo per poco non è valso un ottimo risultato all’Olimpico contro la Roma. «Secondo me abbiamo fatto una buonissima partita e ci è mancato solo l'ultimo pezzettino per portare a casa dei punti. La panchina iniziale è stata una scelta del mister, ma va benissimo così. A Cagliari ho la fiducia di tutti, so che posso anche sbagliare e rimane: questo è l'importante».

Il Cagliari se l’è giocata nonostante numerosi cambi e l’uno-due incassato fra il 15’ e il 22’, che poteva tramortire chiunque. «La Roma è una squadra molto forte, sappiamo che giocano a uomo e sono molto aggressivi», dice Maldini, che ha guardato dalla panchina i compagni fino al 76’ e poi ha dato il suo contributo. Con un messaggio anche a Mancini: «La Nazionale? Io cerco di fare il meglio qua per poi essere chiamato e dare il mio contributo».

Per il Cagliari è la terza sconfitta consecutiva, dopo Monza e Bologna. Ma Maldini guarda il bicchiere mezzo pieno: «Abbiamo iniziato molto bene, poi nelle precedenti due partite avevamo fatto meno bene ma stasera abbiamo fatto un'ottima partita e c'è mancato pochissimo per fare punti. Pisacane ci dà dei compiti precisi senza palla e poi ci lascia svariare in possesso, possiamo fare un po' quello che vogliamo e siamo contenti».

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