Ennesimo scontro questo pomeriggio nel tratto quartese del Poetto. A pochi passi dalla rotatoria all'altezza della Marinella, in direzione Cagliari, un pedone che attraversava con il verde del semaforo, è stato urtato, per cause ancora da accertare, da uno scooterista che arrivava da Margine Rosso.

Ad avere la peggio è stato proprio il conducente dello scooter che nell'impatto è caduto a terra ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Nessun problema invece per il pedone che è stato soccorso sul posto.

Gli agenti della Polizia locale stanno effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Tra le ipotesi anche il sole basso che tramontava e che abbia potuto limitare la visibilità. La strada è stata interdetta alle auto in attesa che si completassero le operazioni di soccorso. Nello stesso tratto, questa mattina un'auto ha preso fuoco mentre viaggiava verso Margine Rosso.

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