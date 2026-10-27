i dati
27 ottobre 2026 alle 07:12aggiornato il 27 ottobre 2026 alle 07:22
Sardegna isola dei single: record di famiglie unipersonaliSu 740mila nuclei quasi il 40% è formato da una sola persona: un unicum in Italia. Gli esperti: «Solitudine come scelta di vita»
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Su 740.116 famiglie, in Sardegna il 39,9% è formato da una sola persona. In Italia è un unicum demografico. Emerge da un’elaborazione dei più recenti dati Istat.
Dietro il fenomeno ci sono soprattutto scelte di vita. Ma anche la perdita del partner nelle coppie più anziane o il cambio di residenza per evitare di pagare l’Imu sulla seconda casa.
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