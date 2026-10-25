Una dimezzata Torres batte 2-0 il Guidonia MontecelioL’impresa rossoblù è firmata da Bunino e Carboni
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La vittoria più importante del campionato. Senza sette giocatori, senza neppure Mastinu, uscito al 25’ per infortunio, la Torres tira fuori una prestazione sontuosa e batte 2-0 il Guidonia Montecelio. Quinta vittoria in sei gare casalinghe e quarta posizione in classifica.
Il tecnico Greco ha dovuto rinunciare a Sorrentino, Scotto, Di Stefano, Pennington, Lunghi, Kebbeh e Nunziatini. Subito in campo Bunino e Carboni e sono stati proprio loro a firmare il successo. La prima rete è un omaggio ospite: il portiere serve Tascone poco fuori area, ma alle sue spalle arriva Brentan che lo anticipa: la palla finisce sul palo però Bunino è lesto a ribadire in gol.
Il raddoppio è siglato nella ripresa: al 56’ Corsinelli serve Carboni in area, stop perfetto e appoggio lucido per la seconda rete personale. Il Guidonia segna tre gol: uno nel primo tempo con Tascone ma la bandierina dell’assistente era alzata, due nella ripresa ma al 63’ il gol di Vertainen è viziato dalla spinta di Ferrari ai danni di Antonelli, mentre la rete di Ferrari all’87’ è in fuorigioco.