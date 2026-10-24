Sempre più corta la Torres, falcidiata dagli infortuni. Domemnica al "Vanni Sanna" (inizio alle 14.30) la squadra sassarese affronterà il Guidonia Montecelio col reparto offensivo in piena emergenza. Oltre a Sorrentino, Scotto e Lunghi, sarà assente pure il bomber Di Stefano che con 6 gol rappresenta i due terzi della produzione offensiva dei rossoblù.

Di fatto l'unico attaccante di ruolo rimasto è Bunino, al quale darà una mano il trequartista Carboni. Tutti gli altri sono centrocampisti. L'unico che può aiutare davanti è Mastinu, utilizzato finora come regista arretrato.

Sarà quindi davvero dura domani mantenere l'eccellente andatura casalinga che ha visto la Torres conquistare 13 punti sui 15 a disposizione. Intanto la classifica si accorcia: Vado e Campobasso, che hanno già giocato, hanno raggiunto la formazione allenata da Greco. Ha vinto in trasferta, a Perugia, anche il Pescara, che ospiterà nel prossimo turno la squadra sassarese.

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