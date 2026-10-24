Non è stato certo un secondo tempo semplice per Roberto Gagliardini e tutto il Cagliari, travolti dal Bologna che si è imposto 0-2 alla Domus. Il centrocampista, entrato all’intervallo per l’infortunato Harry Winks, prova a dare una spiegazione della nuova prova negativa: «È stata una partita molto tattica, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo hanno avuto tante palle inattive e su una di queste sono passati in vantaggio: si era capito che si sarebbe decisa sui dettagli e purtroppo sono andati dalla parte loro».

Gagliardini non ritiene che dopo la sosta il Cagliari sia calato: «Non penso. Domani analizzeremo questa partita, se guardiamo il risultato sembra tutto negativo ma anche oggi – come a Monza – nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene. Dobbiamo cercare di fare più attenzione, a Monza si è perso equilibrio e abbiamo subito quattro gol: non ce lo possiamo permettere. Oggi l’episodio è andato a sfavore, abbiamo provato a riagguantarla ma non ci siamo riusciti».

La settimana del Cagliari è stata molto negativa, ma per Gagliardini i rossoblù non sono entrati in campo pensando a Monza: «Ogni partita è a sé, oggi purtroppo è andata così. Pensiamo a martedì che sarà difficile, ma abbiamo tutte le carte in regola – a maggior ragione dopo queste due sconfitte – per andare a Roma a fare una grande partita». Sul suo stato di forma: «Fisicamente sto bene, sono diverse settimane che mi alleno con la squadra».

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