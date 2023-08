Torino-Cagliari è sempre più vicina. Domani mattina un nuovo allenamento che precederà la conferenza dell'antivigilia di Ranieri, poi domenica, dopo l'allenamento del mattino, la squadra partirà nel pomeriggio per quella che è la gara d'esordio nel ritorno in Serie A.

Nella seduta odierna, Ranieri ha “studiato” l'ultimo arrivato, il centrocampista Prati, al suo primo vero allenamento in gruppo, dopo l'assaggio di giovedì pomeriggio. Per l'ex Spal (che ha scelto il 16 come numero di maglia) domenica potrebbe esserci già la prima convocazione per partire almeno dalla panchina.

Ranieri, ora, studia la formazione migliore da opporre ai granata e intanto aspetta i rinforzi per difesa e attacco.

In difesa, tutte le strade portano al greco Pantelis Hatzidiakos dell'AZ Halkmaar. Il giocatore è sceso in campo nella gara vinta dagli olandesi contro il Santa Coloma nei preliminari di Conference League, ma ha ormai un accordo col Cagliari. E anche l'AZ sembra ormai intenzionato ad accettare la proposta dei rossoblù per circa 2 milioni più bonus, con Hatzidiakos che firmerebbe un contratto di quattro anni.

Più complicata la pista che porta all'attaccante milanista Colombo su cui, dopo il Genoa, si sarebbe inserito anche il Monza.

