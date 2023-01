Buona la prima per Claudio Ranieri che festeggia il ritorno sulla panchina del Cagliari con un 2-0 ai danni del Como, in una gara sempre in controllo.

Il tecnico si prende gli applausi del pubblico e sorprende con un 3-5-2 imprevedibile. Davanti a Radunovic, il terzetto composto da Altare, Dossena e Capradossi, Zappa e il nuovo arrivato Azzi sugli esterni, con Nandez, Makoumbou e Kourfalidis in mezzo e Lapadula-Pavoletti coppia d’attacco. Il Como tiene il pallino del gioco, il Cagliari attende. Al 13’, l’ex Cerri viene stoppato da Radunovic.

La risposta dei rossoblù arriva al 16’ ed è letale: cross di Zappa da destra e zampata vincente di Pavoletti. La rete regala serenità al Cagliari, che gestisce il vantaggio senza rischiare nulla e andando al riposo col vantaggio di un gol.

Nella ripresa, il Cagliari trova subito il raddoppio col nuovo arrivato Azzo, con un cross che spinto dal vento si infila alle spalle di Ghidotti. Sul 2-0 i rossoblù gestiscono senza troppi problemi. L’unico brivido arriva per il Cagliari arriva al 12’ con un retropassaggio sbagliato di Kourfalidis, ma Cerri, fischiatissimo, mette sul fondo.

Il tempo scorre via senza patemi fino al 49’, quando Radunovic chiude lo specchio a una conclusione di Gabrielloni. Dopo 6’ di recupero arriva il fischio finale. Ranieri torna con una vittoria e il Cagliari ritrova il sorriso.

