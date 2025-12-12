E se fosse Gubbio la volta buona? Nell'anticipo di domani pomeriggio (14.30) la squadra sassarese cerca la seconda vittoria del campionato, quella "scintilla" che come suggerito dal tecnico Greco può fare svoltare la stagione.

Per una squadra che non vince da 16 giornate riassaporare la vittoria sarebbe un'iniziezione clamorosa di fiducia. Col ritorno del tecnico romano, i rossoblù sembrano avere acquistato solidità e più facilità nella costruzione offensiva, anche se resta insufficiente la capacità realizzativa rispetto alle opportunità create.

Il Gubbio ha vinto solo una volta in casa e nelle altre sette gare le avversarie hanno portato via almeno un punto, quindi non è un match impossibile.

Restano ancora fuori gli esterni Zecca e Scheffer, ma ormai Sala e Zambataro offrono ampie garanzie. Da capire se rispetto all'undici che ha iniziato col Pineto saranno proposti mercadante in difesa e Brentan a centrocampo.

