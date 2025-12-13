Cagliari sotto a Bergamo nell’anticipo di Serie A: l’Atalanta è avanti 1-0 all’intervallo. Decide, per ora, un gol in avvio di Scamacca col tacco.

La prima vera palla gol è al 7', De Ketelaere serve Lookman sul centro-sinistra in area, il nigeriano prende il tempo a Zappa e sul suo tiro trova Caprile, con il secondo tiro dell'attaccante atalantino che finisce sull'esterno della rete. Ma al successivo tentativo i bergamaschi passano: è l'11', Lookman punta Zappa e crossa sul secondo palo dove trova Zappacosta, il cui tiro è corretto in rete col tacco da Scamacca.

Al 20' l'enorme palla gol del pareggio capita proprio sui piedi del grande osservato di serata, Palestra. Il laterale in prestito (secco) dall'Atalanta, trovato solissimo a centro area da una sponda a sinistra di Folorunsho, calcia di mezzo esterno ma non inquadra la porta e prende in pieno il compagno di squadra Borrelli, che peraltro la tocca di mano. Sempre Palestra, al 26’, lanciato in profondità viene anticipato da un decisivo intervento di Bernasconi.

Si fa rivedere l’Atalanta al 27’, Lookman servito in area si gira e calcia trovando l’opposizione in corner di Luperto. Ma è ancor più grossa l’opportunità al 39’, quando De Ketelaere innesca Scamacca (tenuto in gioco da Obert) e sul suo destro Caprile respinge in due tempi. Passa un minuto e mezzo, Lookman ancora da sinistra conclude con Caprile che respinge e sul tap-in di De Ketelaere si oppone Obert con pallone sopra la traversa.

Prima del riposo (43’) De Ketelaere va via a destra, serve Zappacosta e il suo cross è deviato da Rodríguez in corner. Dalla battuta di Bernasconi para Caprile. Si va al riposo dopo due minuti di recupero, nell’ultimo istante cross da sinistra e colpo di testa di Borrelli di pochissimo a lato: chance enorme per il pari.

