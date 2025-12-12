Sono 24 i giocatori convocati da Fabio Pisacane per la sfida in programma sabato sera a Bergamo (ore 20.45).

Torna in lista dopo quasi un mese Luca Mazzitelli.

Ecco l’elenco degli uomini convocati per Atalanta-Cagliari.

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Boris Radunović;

Difensori: Alessandro Di Pardo, Riyad Idrissi, Sebastiano Luperto, Adam Obert, Marco Palestra, Nicola Pintus, Juan Rodríguez, Gabriele Zappa;

Centrocampisti: Michel Adopo, Luca Mazzitelli, Alessandro Deiola, Gianluca Gaetano, Michael Folorunsho, Joseph Liteta, Matteo Prati, Marko Rog;

Attaccanti: Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy, Zito Luvumbo, Leonardo Pavoletti.

