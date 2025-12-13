Dopo la vittoria sulla Roma, il Cagliari cerca un altro risultato di spessore contro l'Atalanta. Alle 20.45, la squadra di Fabio Pisacane si presenta alla New Balance Arena con l'obiettivo di dare continuità a quanto ottenuto domenica scorsa. Per farlo, il tecnico conferma Juan Rodríguez che ha fatto benissimo al suo esordio in Serie A, nella difesa a tre con Gabriele Zappa e Sebastiano Luperto. Questo perché è di nuovo fuori Yerry Mina.

Sulla fascia non si tocca Marco Palestra, il grande ex (in prestito secco) osservato speciale di serata. Su di lui, nelle ultime ore, si è parlato di un interesse dell'Inter ma intanto il suo presente è decisamente rossoblù. A sinistra va Adam Obert. In mezzo al campo Michel Adopo con Alessandro Deiola e Michael Folorunsho (reduce dalle polemiche per gli insulti a Mario Hermoso), davanti Sebastiano Esposito e Gennaro Borrelli.

Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Cagliari: calcio d'inizio alle ore 20.45, arbitra Davide Di Marco della sezione di Ciampino. Su unionesarda.it il live dell'anticipo, su Radiolina la radiocronaca in diretta di Lele Casini con pre e post partita.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolašinac; Zappacosta, Éderson, de Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.

In panchina: Rossi, Sportiello, Musah, Pašalić, Samardžić, Scalvini, Brescianini, Zalewski, Ahanor, Maldini, Krstović.

Allenatore: Raffaele Palladino.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Juan Rodríguez; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Borrelli, S. Esposito.

In panchina: Ciocci, Radunović, Idrissi, Mazzitelli, Kılıçsoy, Gaetano, Prati, Di Pardo, Rog, Pintus, Liteta, Pavoletti, Luvumbo.

Allenatore: Fabio Pisacane.

