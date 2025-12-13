Aveva cercato e sperato di ottenere un altro risultato positivo per il Cagliari Fabio Pisacane, ma all’81’ è stato Gianluca Scamacca a dare il 2-1 all’Atalanta. Ed è un finale di partita che rammarica non poco l’allenatore rossoblù: «Dispiace, è un peccato come abbiamo preso il gol partita», dice a fine gara. «Se andiamo molli contro un giocatore come Scamacca tutto diventa più difficile. La squadra mi è piaciuta per personalità e non si è disunita, ma qualcosa va registrato: non è la prima volta che ci diciamo di essere rimasti in partita e di aver fatto bene, ma le distrazioni le paghiamo sempre a caro prezzo».

Pisacane si tiene tanto dalla partita di stasera, ma i punti non sono arrivati. «C’è amarezza perché non si possono prendere gol a difesa schierata, soprattutto contro una squadra come l’Atalanta», ribadisce il tecnico. «Sul primo gol abbiamo sbagliato la marcatura su Lookman, un giocatore del genere non va messo nelle condizioni di attaccare». Poi ci sono i lati positivi: «La squadra non ha rinunciato a giocare e ha avuto coraggio».

Secondo gol consecutivo per Gaetano, che anche oggi è subentrato dalla panchina come contro la Roma. «Gianluca ha passato un momento difficile di condizione fisica, ho fatto una scelta per cercare di riconfermare l’undici con la Roma ma è un ragazzo che ha capito di non abbattersi quando non parte titolare. Un giocatore con le sue qualità può incidere in qualsiasi momento, mi auguro presto di dargli un’occasione dal 1’».

