«Dobbiamo mettere in campo anche col Cagliari mentalità e coraggio visti col Chelsea. Da quella partita voglio portarmi dietro la capacità di capire i momenti della partita, soffrire quando c'è da soffrire e affondare il colpo». Raffaele Palladino indica all'Atalanta la strada per cominciare la rimonta in campionato, alla vigilia del match di sabato contro la squadra di mister Pisacane.

«Mi aspetto una risposta sotto il profilo mentale. La continuità è un aspetto su cui sto battendo molto - spiega il tecnico nerazzurro -. Bisogna affrontare le partite con lo stesso spirito di martedì sera, per continuare dritti sulla stessa strada senza più cali di tensione».

Adesso, per i bergamaschi, ci sono sette partite per concentrarsi solo sul fronte interno: «Avere messo fieno in cascina in Champions è molto importante per recuperare in campionato. A Verona è stato uno scivolone pesante. Ora avremo la possibilità di fare tre allenamenti di fila con la squadra al completo».

Guai a prendere sottogamba i sardi, secondo Palladino. «Il regalo di Santa Lucia, che la squadra deve fare a se stessa, è entrare in campo con fame. In serie A anche le piccole giocano a viso aperto. Il Cagliari difende benissimo e riparte con giocatori di gamba come Palestra e Folorunsho».

