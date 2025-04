Papa Francesco è morto. L’annuncio oggi, lunedì 21 aprile, dal Vaticano. Il Pontefice si trovava a Roma, a Casa Santa Marta, dove era stato trasferito dopo il ricovero al Gemelli.

Ieri, la partecipazione alla messa in San Pietro e l’incontro con Vance.

Il cardinale camerlengo Kevin Farrell ha annunciato con dolore la morte di Papa Francesco, con queste parole: «Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima di Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino».

Profondo il cordoglio nel mondo, con centinaia di messaggi nel ricordo di Bergoglio e dei suoi 12 anni di pontificato.

Profondo dolore e commozione anche in Sardegna, dove Francesco era arrivato per una visita partita da Cagliari proprio a pochi mesi dalla sua nomina. La governatrice Alessandra Todde ha ricordato il legame del Pontefice con la Madonna di Bonaria, la sua vicinanza agli ultimi e la sua determinazione nel perseguire la pace. Bandiere a mezz’asta in segno di lutto anche fuori dal palazzo del COnsiglio Regionale.

Intanto sono numerosi i fedeli, tra incredulità e dolore, che si stanno accalcando a Roma davanti al colonnato di San Pietro e lungo vie limitrofe che portano alla basilica cercando di entrare.

A mezzogiorno le campane hanno risuonato a lutto. Il corpo del Pontefice verrà portato nella cappella di Santa Marta. Alle 20 è previsto il rito della constatazione della morte del Papa. La precisazione del direttore della sala stampa vaticana: «Il Giubileo resta aperto».

LA DIRETTA:

13:05 – Il direttore della sala stampa vaticana: «Il Giubileo resta aperto»

Il Giubileo «resta aperto». Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.

13:00 – Sospesa la canonizzazione di Acutis per la morte del Papa

La canonizzazione di Carlo Acutis, prevista per domenica 27 aprile, è sospesa. Lo comunica la Santa Sede.

12:50 – Papa Francesco «probabilmente morto per un ictus»

Secondo le indiscrezioni che circolano in Vaticano, sarebbe un ictus la causa della morte di Papa Francesco. Nelle prossime ore è attesa una note della Santa Sede in cui verranno indicate le cause del decesso.

12:45 – Tanti fedeli verso San Pietro,rafforzati i servizi di sicurezza

«Già da adesso tantissime persone si stanno avvicinando verso il Vaticano. Sono stati immediatamente rafforzati i servizi, l'avvicinamento è notevole». Lo ha detto il prefetto, Lamberto Giannini, al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in prefettura a Roma a cui hanno partecipato i vertici delle forze dell'ordine capitoline, rappresentanti della gendarmeria vaticana e il sindaco Roberto Gualtieri. «Ognuno per le proprie competenze ha iniziato a far sì che questo altro evento grandissimo possa svolgersi in sicurezza e con il rispetto dovuto al Pontefice» ha aggiunto Giannini.

12:30 – Alle 20 il rito della constatazione della morte del Papa

A seguito della comunicazione dell'avvenuto decesso del Papa, secondo quanto previsto nell'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, «questa sera alle ore 20, il cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, presiederà il rito della constatazione della morte e della deposizione della salma nella bara». Lo comunica il Vaticano.

12:05 – Le campane di San Pietro suonano a lutto

Le campane della basilica di San Pietro hanno suonato a morto. Il corpo è quindi stato portato nella cappella di Santa Marta.

12:00 – Funerali «degni ma uguali a quelli di ogni altro battezzato»

Papa Francesco, secondo quanto trapela, avrebbe chiesto dei funerali «degni ma uguali a quelli di ogni altro battezzato». Un richiamo di Bergoglio, dunque, anche nell’ultimo saluto, a quella semplicità che l’ha sempre contraddistinto.

11:50 – La cugina del Papa ad Asti: «L'avevo sentito in settimana»

«È difficile parlare, l'ho sentito in settimana, ho tantissimi bei ricordi». A dirlo tra le lacrime è Carla Rabezzana, 94 anni, cugina di papa Francesco che vive a Portacomaro, in provincia di Asti, il paese d'origine degli avi del pontefice. «L'ho sentito in questi giorni - riesce a dire - e gli ho raccontato che mi sono rotta un piede e lui mi ha detto 'meno male che non ti sei rotta la testa'».

11:20 – La folla inizia a radunarsi a San Pietro

Sono numerosi i fedeli che si accalcano davanti al colonnato di San Pietro e lungo vie limitrofe che portano alla basilica di San Pietro cercando di entrare. È già attivo un servizio d'ordine che disciplina gli ingressi. Fedeli, turisti semplici curiosi di molte lingue ed etnie che fanno la fila ordinatamente. «Forse in questi giorni si è stancato troppo», dicono alcuni.

11:15 – Giorgia Meloni al Tg1: «Un Papa che c'è stato fino all'ultimo»

«Lui torna alla casa del padre e noi cattolici lo dobbiamo vedere come un giorno particolare, però a noi mancherà molto e il fatto che se ne vada nel lunedì dell'Angelo è come se avesse voluto assolvere il suo compito fino all'ultimo». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Tg1 ricordando Papa Francesco. «Anche in questi ultimi giorni - ha aggiunto con voce commossa - io l'ho incontrato, chiaramente era affaticato ma voleva esserci, c'è stato fino all'ultimo».

11:10 – Figc: «Rinviate tutte le partite di oggi»

Dopo quelle di serie A, anche le partite di B e C e dei dilettanti in programma oggi sono state rinviate d'intesa con tutte le componenti federali. Lo rende noto la Federcalcio in comunicato aggiungendo che il calcio e la Figc piangono la scomparsa di Papa Francesco, venuto a mancare questa mattina all'età di 88 anni. "Il calcio italiano partecipa commosso al dolore di centinaia di milioni di persone per la dolorosa scomparsa di Sua Santità Papa Francesco - le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina - Grande esempio di carità cristiana e di dignità nella sofferenza, si è mostrato sempre attento al mondo dello sport e al calcio in particolare, di cui era appassionato.

10:50 – Mattarella: «Grave vuoto, Papa era un riferimento»

«Ho appreso con grande dolore personale la notizia della morte di Papa Francesco, avvertendo il grave vuoto che si crea con il venire meno del punto di riferimento che per me ha sempre rappresentato. La morte di Papa Francesco suscita dolore e commozione tra gli italiani e in tutto il mondo. Il suo insegnamento ha richiamato al messaggio evangelico, alla solidarietà tra gli uomini, al dovere di vicinanza ai più deboli, alla cooperazione internazionale, alla pace nell'umanita'. La riconoscenza nei suoi confronti va tradotta con la responsabilità di adoperarsi, come lui ha costantemente fatto, per questi obiettivi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio sulla morte di papa Francesco.

10:40 – Scatta piano di sicurezza a Roma per la morte del Papa

Scattano già le prime misure di sicurezza a Roma per la morte di papa Francesco. Dopo una chiamata tra il Prefetto ed il Questore di Roma, scatta il piano con contingenti delle Forze dell'Ordine che sono confluite nell'area di piazza San Pietro. Il prefetto di Roma ha convocato d'urgenza, alle 11,30, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica

10:30 – Cei: «Grande sofferenza per la Chiesa italiana, le chiese suonino le campane a lutto»

«È un momento doloroso e di grande sofferenza per tutta la Chiesa. Affidiamo all'abbraccio del Signore il nostro amato Papa Francesco, nella certezza, come lui stesso ci ha insegnato, che 'tutto si rivela nella misericordia; tutto si risolve nell'amore misericordioso del Padre'. Chiedo a tutte le Chiese in Italia che siano suonate le campane delle chiese in segno di lutto e che siano favoriti momenti di preghiera personale e comunitaria, in comunione tra di noi e con la Chiesa universale». Lo dice il cardinale presidente della Cei Matteo Zuppi.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata