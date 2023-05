Primo tempo da incubo per il Cagliari, che va al riposo sotto 2-0 col Parma in una Domus col tutto esaurito.

Per la partita più importante dell’anno, Ranieri getta nella mischia tutti i pezzo da novanta, con Rog a centrocampo e, davanti, Pavoletti e Mancosu a sostegno di Lapadula. Ma è il Parma a prendere subito il pallino del gioco, con quattro uomini d’attacco che non danno punti di riferimento alla retroguardia rossoblù. E dopo una fase di studio, al 10’, gli ospiti passano: Coulibaly da sinistra per Sohm, tocco corto per Benedyczak che non lascia scampo a Radunovic. Il Cagliari prova a reagire, ma il Parma controlla senza problemi, sfiora il raddoppio al 14’ con Vazquez (esterno della rete) e lo trova al 26’ con Sohm, che chiude a rete un ribaltamento rapidissimo che trova impreparata la difesa.

Sul 2-0 per il Parma, la reazione del Cagliari è più di cuore che di gioco e Buffon deve intervenisse solo su una punizione dal limite di Mancosu. Il primo tempo si chiude così col doppio vantaggio dei ducali.

