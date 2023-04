Il Cagliari chiude il primo tempo del Tardini in vantaggio 1-0 sul Parma grazie al diciassettesimo gol stagionale del bomber Lapadula.

Ranieri sceglie Deiola a centrocampo al posto di Lella e, in attacco, punta su Prelec con Falco e Lapadula.

Il Parma parte forte, il Cagliari controlla senza troppi patemi. Al 19', però, sull'inserimento di Estevez è bravo Radunovic a chiudere la porta. Tre minuti dopo, ancora l'argentino dei gialloblù ci prova dalla distanza, ma la palla termina di poco al lato.

Poi escono i rossoblù che, al 32', passano. Giocata tutta in verticale, da Obert a Prelec per Lapadula, che brucia Cobbaut, aggira Buffon e mette in rete.

Il Parma si spegne e lascia campo alla squadra di Ranieri, che al 37' sfiora il bis con Azzi, il cui spunto si chiude con un sinistro ravvicinato di poco alto. Al 41', Falco-Nandez-Falco e la conclusione dell'ex Stella Rossa è stoppata da Cobbaut.

L'ultimo tentativo è del Parma, col solito Estevez, ma Radunovic c'è.

