Da una parte la ripresa degli allenamenti in vista del posticipo di lunedì sera all'Olimpico con la Roma, dall'altra gli ultimi giorni del mercato, che chiuderà giovedì alle 20.

Il ds Bonato sta cercando di consegnare a Ranieri due rinforzi, uno in difesa e l'altro a centrocampo. Per la retroguardia, dopo la partenza di Goldaniga, con la Fiorentina si parla del colombiano Mina, 29 anni, già cercato dal Cagliari durante il mercato estivo. E con la Viola si discute anche del possibile arrivo per il centrocampo del ceco Barak. Lì nel mezzo si valutano anche Touré (Pisa) e Gaetano (Napoli).

Sul campo, alla ripresa, ha lavorato in personalizzato in palestra Sulemana, che contro il Torino aveva riportato una distorsione alla caviglia sinistra. Out gli infortunati Oristanio e Shomurodov, oltre a Luvumbo, ancora impegnato con l'Angola in Coppa d'Africa (venerdì i quarti contro la Nigeria).

E giovedì il Cagliari giocherà in amichevole (ore 15) al Crai Sport Center contro il Pirri Calcio, gara aperta al pubblico. Per accedere all'impianto, le informazioni sul sito del club rossoblù.

© Riproduzione riservata