Due giorni a Cagliari-Juventus e la carica prova a darla Davide Nicola. Dopo l’1-1 dell’andata, nonché il bel pareggio ottenuto sabato scorso a Bergamo, i rossoblù cercano di proseguire la serie positiva contro la squadra di Thiago Motta reduce dalla rovinosa eliminazione in Champions League contro il Psv Eindhoven di mercoledì. Domenica alle 20.45 ci sarà il tutto esaurito all’Unipol Domus, col Cagliari che – in caso di risultato favorevole – farebbero un altro gran passo avanti nella corsa salvezza. «Abbiamo sempre cercato di esprimere noi stessi, direi in un modo più che decoroso», le parole dell’allenatore in un’intervista rilasciata a Sky Sport. «C'è un momento in cui fai più punti e un altro in cui ne fai meno».

Nicola finora è riuscito a superare anche momenti complicati della stagione. E, così come ha cercato di non abbattersi quando i risultati non erano a suo favore, non vuole esaltarsi adesso: «Io devo dire che ho il mio ikigai», ossia la "ragione di vita", per dare una traduzione a un termine giapponese. «Questo è il mio ruolo, me lo sento a pennello e mi piace. Ho il mio scopo nella vita, mi diverte e non mi pesa. Soprattutto mi fa sentire padrone delle cose che posso controllare: è quello che voglio».

Con 25 punti, il Cagliari inizia la ventiseiesima giornata di Serie A a +5 sulla zona retrocessione. Ma per Nicola non è ancora il momento di dare una valutazione: «Io i bilanci non li faccio mai, aspetto la fine della stagione per farli. Diciamo che possiamo parlare di un obiettivo iniziale, che era quello di creare un'identità ed essere propositivi in quello che andavamo a fare in qualsiasi campo. Volevamo cercare di avere lo stesso atteggiamento in casa e fuori: devo dire che la squadra si sta esprimendo bene, ma si può sempre fare meglio».

Dal campo, oggi lavoro personalizzato per Kingstone: l’attaccante deve smaltire i postumi di una contusione al ginocchio sinistro. Potrebbe quindi non essere convocato. Domani, alle 10.30, allenamento a porte aperte all’Unipol Domus per la vigilia di Cagliari-Juventus. Ingresso gratuito dalle 9.30, per i tifosi la possibilità di assistere alla seduta in Curva Nord.

© Riproduzione riservata