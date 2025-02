Alla Domus domenica è previsto il tutto esaurito per Cagliari-Juventus, ma le porte dell’impianto apriranno anche sabato mattina per la rifinitura. L’allenamento di vigilia, alle ore 10.30, sarà allo stadio e a porte aperte: un modo, scelto dalla società rossoblù, per caricare ulteriormente la sfida della ventiseiesima giornata di Serie A.

Come già avvenuto più volte negli ultimi anni, dal ritorno di Claudio Ranieri in poi, il Cagliari si sposta alla Domus per allenarsi e con la presenza dei propri tifosi. Sarà aperta la Curva Nord: per accedere, con ingresso gratuito, è necessario scaricare il pass sul sito di TicketOne. Apertura cancelli dalle 9.30.

L’ultima volta allo stadio per un allenamento a porte aperte è stato in occasione della seduta conclusiva della scorsa stagione, con il saluto a Ranieri. In questa, invece, Davide Nicola aveva più volte portato la squadra alla Domus ma per delle sedute a porte chiuse, i tifosi erano stati fatti entrare al Crai Sport Center di Assemini.

© Riproduzione riservata