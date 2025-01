Il Cagliari ritrova una vittoria che mancava dal 29 novembre e lo fa nel momento in cui serviva di più: lo scontro salvezza a Monza. Nelle pagelle dell’1-2 dell’U-Power Stadium il migliore in campo non è Piccoli, che segna il gol decisivo, bensì un superlativo Viola.

Scuffet 7

Salva su Pedro Pereira e allo scadere su Birindelli: regalo d’addio.

Zappa 7

Torna a Monza, dove è nato, e si prende i tre punti.

Mina 7

Vince lui i duelli individuali facendo espellere D’Ambrosio.

(dal 23’ st Palomino 6,5)

Entra in una fase dove c’è da reggere e fa quello che serve.

Luperto 7

Concentratissimo fino al 96’, dalle sue parti non si passa.

Obert 6,5

Spinge tanto ed è lui a servire a Piccoli la palla del gol vittoria.

Adopo 7

Di un’altra categoria rispetto ai centrocampisti del Monza.

Makoumbou 6,5

Sfortunatissimo con la deviazione di mano del rigore.

(dal 40’ st Marin sv)

Zortea 7

Spettacolare il sinistro dal limite che vale il pareggio.

Viola 7,5

Il migliore per distacco, fa tantissime cose e tutte giuste.

(dal 40’ st Pavoletti 6)

Felici 6,5

Prima da titolare in Serie A: subito traversa, molto intraprendente.

(dal 30’ st Augello 6)

Dà una mano nel finale, anche in avanti.

Piccoli 6

Torna a segnare e il Cagliari torna a vincere: non un caso.

(dal 30’ st Lapadula 6)

Palo nel recupero a portiere battuto: sfortunato.

Nicola 7

La vittoria che serviva, per il morale e per la classifica.

