Dopo la firma sul rinnovo del contratto col Cagliari fino al 2026, Marko Rog ora sogna il debutto già domenica a Como. “Ho avuto un fastidio al polpaccio”, ha spiegato il croato in conferenza stampa. “Ma adesso sono a disposizione per sabato. Spero di giocare, ma come sempre deciderà il mister”.

Rog non si nasconde: “È vero, c'è stata qualche possibilità di andare via, ma poi ho deciso di restare qui. Il mister mi ha aiutato in questa scelta, mi ha fatto capire che mi ritiene importante”. A influire anche la fresca retrocessione: “Ho sofferto, anche per non esserci stato quando si lottava per la salvezza. Ma adesso ci aspettiamo un anno ricco di soddisfazioni. Sarà difficile, ma vogliamo tornare in A, dove il Cagliari deve stare”.

