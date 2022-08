Dopo le voci e le mezze ammissioni, ora c'è anche il comunicato ufficiale: Marko Rog e il Cagliari non lasciano e, anzi, raddoppiano, con un contratto che scadrà non più nel 2024, ma nel 2026.

Il centrocampista croato, così come in precedenza l'amico e compagno Pavoletti, ha accettato di spalmare l'ingaggio che avrebbe percepito nelle prossime due stagioni su quattro annate. Un modo per confermare il suo legame col club rossoblù, che lo ha atteso per quasi due anni, dopo la doppia rottura del crociato, che gli ha fatto saltare metà della stagione 2020-21 e buona parte dello scorso campionato.

Rog, che nelle settimane precedenti era stato cercato da Salernitana e soprattutto Sampdoria, resterà quindi in rossoblù, con la speranza di mettersi il prima possibile a disposizione di Liverani e dare il suo contributo per il ritorno in A.

