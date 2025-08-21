Sardegna, si torna in classe il 15 settembreI primi studenti a ricominciare le lezioni saranno quelli di Bolzano (l’8), gli ultimi in Puglia e Calabria (il 16)
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si avvicina l'inizio del nuovo anno scolastico per i quasi sette milioni di alunni italiani - dall'infanzia alle superiori - e un milione di docenti.
Le prime lezioni si svolgeranno nella provincia autonoma di Bolzano lunedì 8 settembre; due giorni dopo toccherà alla provincia autonoma di Trento, al Piemonte, al Veneto e alla Valle d'Aosta; l'11 settembre agli studenti e docenti del Friuli Venezia‑Giulia; il 12 settembre a quelli della Lombardia.
La maggior parte delle giunte regionali ha invece deciso che la scuola prenderà il via lunedì 15 settembre: hanno fissato questa data Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.
Gli ultimi a rientrare in classe, il 16 settembre, saranno gli alunni e insegnanti di Puglia e Calabria.
(Unioneonline)