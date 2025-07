Nell’amichevole che il Cagliari ha perso 2-0 questo pomeriggio a Hannover, in Germania, non hanno giocato Marko Rog e Mateusz Wieteska. I due giocatori erano entrambi in panchina, ma non hanno fatto parte dei ventuno (Alessandro Deiola l’unico che ha giocato 90’) impiegati nella partita che ha concluso la prima parte del ritiro. C’entra anche il mercato: per entrambi è vicina una cessione.

Wieteska va verso il Kocaelispor in Turchia. La formula con cui si sta trattando è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. Il difensore polacco a gennaio si era trasferito al Paok, ma i greci non hanno esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo e ha fatto ritorno al Cagliari. Aveva giocato le prime amichevoli, quelle contro Ospitaletto e Galatasaray.

Per Rog, c’è un’idea che porta al Rijeka in patria. Da febbraio 2024 aveva giocato in prestito alla Dinamo Zagabria, ora può tornare in Croazia a un anno dalla scadenza del suo contratto. Il Cagliari sta cercando anche una sistemazione per Nik Prelec, attaccante arrivato a gennaio 2023 (in Serie B) e che non ha mai convinto. Non era nemmeno convocato per il ritiro, va verso l'Oxford United – Championship inglese – in prestito oneroso con obbligo condizionato.

In entrata, sta guadagnando posizioni per il centrocampo Luca Mazzitelli. Fuori dai piani del Como, nemmeno convocato per il ritiro da Cesc Fàbregas, è una vecchia conoscenza del direttore sportivo Guido Angelozzi che lo ha portato prima al Sassuolo – a inizio carriera – e nel 2022 al Frosinone dove ha giocato due stagioni.

