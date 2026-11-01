Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali: Winks riparte dalla panchina, fuori MinaPer i rossoblù alle 15 seconda trasferta consecutiva all’Olimpico, dopo quella di cinque giorni fa con la Roma
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Cambia ancora Fabio Pisacane, per la seconda trasferta consecutiva all’Olimpico dopo quella di cinque giorni fa con la Roma. In Lazio-Cagliari, i rossoblù tornano al 4-3-2-1 ma con tante differenze: la principale è quella del ritorno di Daniel Maldini, che completerà il tridente offensivo assieme a M’Bala Nzola e Alieu Fadera. Resta quindi fuori Paul Mendy, che aveva giocato sempre titolare nelle prime otto giornate di Serie A.
Pisacane ha ritrovato Harry Winks fra i convocati, dopo aver saltato il turno infrasettimanale, e l’inglese riparte dalla panchina. C’è Alessandro Romano play, con Michel Adopo e Jacopo Fazzini (anticipato ieri in conferenza stampa dal tecnico, torna in campo dopo un lungo periodo senza minuti). Alessandro Deiola scala in difesa con Juan Rodríguez, l’escluso è Yerry Mina. Come terzini Zé Pedro e Adam Obert, in porta ovviamente c’è Elia Caprile.
Queste le formazioni ufficiali di Lazio-Cagliari: calcio d’inizio alle ore 15, arbitra Andrea Colombo della sezione di Como. Su unionesarda.it il live, su Radiolina radiocronaca in diretta con pre e post partita.
Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Šutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.
In panchina: Motta, Renzetti, Diogo Leite, Luca Pellegrini, Doekhi, Dele-Bashiru, Pinamonti, Cancellieri, Pedraza, Przyborek, Lazzari, Cataldi, R. Bordon, Farcomeni, F. Bordon.
Allenatore: Gennaro Gattuso.
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Juan Rodríguez, Obert; Adopo, Romano, Fazzini; Maldini, Fadera; Nzola.
In panchina: Sherri, Radunović, Winks, Kevin Carlos, Trepy, Ciervo, Gagliardini, Kofler, Aurelio, Mina, Liteta, Sugawara, Mendy, Sulev, Massolin.
Allenatore: Fabio Pisacane.