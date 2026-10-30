Andrea Colombo, della sezione di Como, sarà l’arbitro di Lazio-Cagliari domenica alle ore 15 allo Stadio Olimpico di Roma, per la decima giornata di Serie A. Con lui gli assistenti Domenico Palermo (sezione di Bari) e Vito Mastrodonato (Molfetta), quarto ufficiale Rosario Abisso (Palermo). A Lissone, in sala Var, ci saranno Ivano Pezzuto (Lecce) e Federico Dionisi (L’Aquila).

Appena tre precedenti per Colombo con il Cagliari: la celebre semifinale playoff di Serie B contro il Parma del 30 maggio 2023, con la rimonta da 0-2 a 3-2, e le sconfitte interne contro Torino (1-2 il 26 gennaio 2024, la prima dopo la morte di Gigi Riva) e Juventus (0-1 il 23 febbraio 2025). Curiosamente, il direttore di gara lombardo ha proprio nella Lazio la squadra arbitrata più volte (otto vittorie, quattro pareggi e una sconfitta) e i rossoblù non sono la sarda che ha incrociato in più circostanze (è l’Arzachena, sei).

Queste tutte le designazioni della decima giornata di Serie A, dove spicca il derby di Milano.

Bologna-Monza sabato 31 ottobre ore 15 – Andrea Zanotti

Udinese-Roma sabato 31 ottobre ore 18 – Fabio Maresca

Milan-Inter sabato 31 ottobre ore 20.45 – Marco Guida

Como-Venezia domenica 1 novembre ore 12.30 – Maria Sole Ferrieri Caputi

Frosinone-Torino domenica 1 novembre ore 15 – Giuseppe Mucera

Lazio-Cagliari domenica 1 novembre ore 15 – Andrea Colombo

Lecce-Genoa domenica 1 novembre ore 18 – Matteo Marchetti

Juventus-Napoli domenica 1 novembre ore 20.45 – Simone Sozza

Sassuolo-Fiorentina lunedì 2 novembre ore 18.30 – Matteo Marcenaro

Atalanta-Parma lunedì 2 novembre ore 20.45 – Valerio Crezzini

© Riproduzione riservata