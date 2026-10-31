A Olbia la visita istituzionale della ministra dell'Università BerniniLa senatrice di Forza Italia sarà nei cantieri in cui si stanno realizzando nuovi poli
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La ministra dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, in visita istituzionale in Sardegna, farà tappa anche a Olbia, martedì prossimo.
Accolta dal sindaco, Settimo Nizzi, e dal presidente del polo universitario Consorzio UniOlbia, Aldo Carta, la senatrice di Forza Italia farà visita ai cantieri attivi per realizzare i luoghi universitari in città.
Dalla futura sede della facoltà di Economia e management del turismo in Corso Umberto alla Piattaforma tecnologica europea che ospita il Dipartimento dell'Innovazione dell'università di Sassari fino alla nuova residenza Cool & Young, alloggi per gli studenti, nel distretto industriale.