La ministra dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, in visita istituzionale in Sardegna, farà tappa anche a Olbia, martedì prossimo.

Accolta dal sindaco, Settimo Nizzi, e dal presidente del polo universitario Consorzio UniOlbia, Aldo Carta, la senatrice di Forza Italia farà visita ai cantieri attivi per realizzare i luoghi universitari in città.

Dalla futura sede della facoltà di Economia e management del turismo in Corso Umberto alla Piattaforma tecnologica europea che ospita il Dipartimento dell'Innovazione dell'università di Sassari fino alla nuova residenza Cool & Young, alloggi per gli studenti, nel distretto industriale. 

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