«Energia. In questo momento al Cagliari sta mancando l’energia. Proprio quell’energia che sta trascinando la Lazio». Fabio Pisacane prova a dare una scossa dopo tre sconfitte di fila. «Vogliamo tornare all’Olimpico per fare una partita importante», mostra il petto il tecnico rossoblù nella conferenza stampa al Crai Sport Center di Assemini in vista del match di domani pomeriggio.

«Diciamo che abbiamo distribuito male le sconfitte in queste prime nove giornate. Non è un campanello d’allarme, ma ci mette in guardia», tiene a precisare Pisacane, convinto di potersi giocare le proprie carte contro la prima della classe. Gli elogi si sprecano per la formazione romana e, in particolare, per il suo condottiero. «La Lazio è allenata da un grande uomo, oltre che da un grande allenatore. Conosco bene Gattuso, lo stimo, so quanto ha sofferto dopo la Nazionale e si merita tutto questo. Magari spero di dargli il primo dispiacere, certo», la premessa. «La Lazio una grande condizione mentale, oltre che fisic«. E soprattutto ha una grande energia». Appunto.

Tra i convocati c’è anche Winks. «Si è allenato sia ieri che oggi. Valuterò poi se farlo giocare o meno, come con gli altri». Scalpita Fazzini, escluso nelle ultime gare. «Può giocare dall’inizio», si sbilancia l’allenatore del Cagliari, che ringrazia poi pubblicamente lo staff medico e quello atletico per come hanno gestito il recupero di Trepy: «Il suo ingresso è stato probabilmente una delle cose più belle della serata contro la Roma. Peccato per quell’azione che si era costruito da solo».

Infine su Maldini: «Ha un piccolo fastidio, un’infiammazione che si trascina da tempo, anche per questo l’ho fatto riposare inizialmente contro la Roma. Se sta bene, di sicuro Maldini gioca».

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