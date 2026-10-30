Il turno infrasettimanale di Coppa Italia ha rappresentato una fatica supplementare ma anche una bella carica di entusiasmo con la vittoria di Teramo e l'accesso agli ottavi. Ora il Latte Dolce si prepara ad ospitare l'Albalonga, domenica alle 15, con l'obiettivo di fare punti per lasciare il penultimo posto della classifica.

Il tecnico Michele Fini spiega: «La vittoria fa sempre bene al morale del gruppo e ci portiamo dietro quell'esultanza da sfruttare per la gara contro l'Albalonga. C'è la voglia di tirarsi fuori dalla situazione di classifica nella quale ci troviamo, col rammarico di avere fatto prestazioni che meritavano di più».

L'Albalonga ha un rendimento migliore in trasferta: 7 punti in quattro gare contro i 6 ottenuti in cinque partite casalinghe. Mister Fini presenta il match: «Albalonga è avversario tosto, con giocatori importanti come Laribi che conosco dai tempi di quando ero vice allenatore a Bologna. Non avrà più lo scatto di una volta ma è determinante in questa categoria. Loro sono squadra quadrata e pratica, che gioca semplice, fa poche cose ma bene, noi dovremo restare umili e molto concentrati, cercando di essere cinici in avanti per sfruttare meglio quanto creiamo».

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