Il Cagliari Calcio, insieme a Sassuolo e Venezia, si schiera in una posizione di attesa strategica in vista delle prossime elezioni per la presidenza della Figc. I tre club hanno condiviso l'importanza di un confronto approfondito sui programmi e sulle prospettive di sviluppo del calcio italiano prima di esprimere il proprio orientamento di voto.

In una nota ufficiale, le società precisano di non aver ancora garantito il sostegno ad alcuna candidatura. L'obiettivo comune è esaminare nel dettaglio le riforme necessarie per il futuro della Federazione.

Pur confermando la massima stima per Adriano Galliani e Giovanni Malagò, figure considerate di riconosciuta autorevolezza ed esperienza nel panorama sportivo nazionale, il Cagliari e i suoi alleati ritengono fondamentale conoscere le priorità dei rispettivi programmi e le modalità concrete con cui intendono realizzarle.

Con questo spirito costruttivo, i tre club si dicono pronti a un confronto aperto con entrambi i candidati, ponendo al centro del dibattito gli interessi e il rilancio dell'intero movimento calcistico italiano.

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